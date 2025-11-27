Индийский разработчик ПО Zoho открывает офисы в Израиле

Индийская корпорация Zoho Corporation, занимающаяся разработкой программного обеспечения, объявила об открытии своих офисов в Израиле.

Компания, основанная в 1996 году, имеет офисы в 80 странах мира и 18 тысяч сотрудников. Она специализируется на разработке ПО для совместной работы, управления взаимоотношений с клиентами и т.д.

"Мы начали с предложения наших продуктов по местным ценам, с найма местных сотрудников, а теперь также с открытия офиса в Израиле, чтобы обслуживать нашу растущую клиентскую базу, параллельно с продолжающимся расширением местной партнерской сети. Кроме того, мы продолжим усилия по переводу и улучшению поддержки на иврите", - заявили представители компании.