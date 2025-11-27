HP планирует сэкономить миллиард, заменив 6000 работников на ИИ
Корпорация HP Inc объявила о намерении сократить до 10% персонала (около 6000 работников) в ближайшие два года с одновременным расширением использования инструментов искусственного интеллекта.
Согласно компании, эта мера позволит корпорации сэкономить 1 млрд долларов.
Объявление последовало после публикации прогноза прибыли на текущий год, оказавшегося ниже ожиданий аналитиков.
По словам генерального директора Энрике Лореса, компания планирует использовать инструменты ИИ в разработке продуктов, поддержке клиентов, продажах и производстве.
Напомним, что три года назад HP уже проводила значительное сокращение штата, уволив около 3000 сотрудников. По данным HP, та программа сэкономила корпорации 2,2 млрд долларов.