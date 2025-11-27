x
27 ноября 2025
|
последняя новость: 08:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 ноября 2025
|
27 ноября 2025
|
последняя новость: 08:12
27 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

HP планирует сэкономить миллиард, заменив 6000 работников на ИИ

Рынок труда
ИИ
время публикации: 27 ноября 2025 г., 08:11 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 08:13
HP планирует сэкономить миллиард, заменив 6000 работников на ИИ
AP Photo/Paul Sakuma,File

Корпорация HP Inc объявила о намерении сократить до 10% персонала (около 6000 работников) в ближайшие два года с одновременным расширением использования инструментов искусственного интеллекта.

Согласно компании, эта мера позволит корпорации сэкономить 1 млрд долларов.

Объявление последовало после публикации прогноза прибыли на текущий год, оказавшегося ниже ожиданий аналитиков.

По словам генерального директора Энрике Лореса, компания планирует использовать инструменты ИИ в разработке продуктов, поддержке клиентов, продажах и производстве.

Напомним, что три года назад HP уже проводила значительное сокращение штата, уволив около 3000 сотрудников. По данным HP, та программа сэкономила корпорации 2,2 млрд долларов.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 августа 2025

"Калькалист": Amdocs планирует массовые увольнения на фоне внедрения ИИ
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 октября 2022

HP уволила 150 сотрудников в своих офисах в Нетании