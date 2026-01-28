Ynet: Большую часть дотаций министерства алии получают религиозные и ультраортодоксальные НКО

Министерство алии и интеграции распределило в 2025 году среди некоммерческих организаций 8 миллионов шекелей дотаций. Это на 5 миллионов шекелей больше, чем в 2024 году, однако более половины распределенных средств ушли религиозным и ультраортодоксальным организациям, сообщает портал ynet.

В частности, четыре НКО, связанные с ультраортодоксальным движением ХАБАД, получили около 640 тысяч шекелей, более чем в 6 раз больше, чем в 2024 году.

По словам общественного активиста Алекса Тенцера, НКО, занимающиеся репатриантами из России, получили только 192.082 шекеля, НКО, занимающиеся репатриантами из Эфиопии – только 183109 шекелей. НКО репатриантов из Южной Африки получили 114 тысяч шекелей. Союз репатриантов из Латинской Америки получил 164.638 шекелей. НКО по продвижению оптимальной абсорбции репатриантов из Франции получила всего 75.916 шекелей. Союз англоговорящих репатриантов получил 119517 шекелей.

Тенцер заявил, что намерен подать жалобу государственному контролеру и юридическому советнику правительства.

В министерстве алии и абсорбции заявили, что "распределение дотаций проводится согласно единым, профессиональным и объективным критериям, предоставляющим равные возможности всем ассоциациям и организациям – без какой-либо связи с принадлежностью, идентичностью или той или иной целевой аудиторией".