16-й день войны "Рычание льва": ракетные обстрелы из Ирана, ЦАХАЛ атакует в Ливане

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость". Иранский КСИР дал название этой войне "Правдивое обещание 4".

В первые 15 дней войны ЦАХАЛом были нанесены около 7800 ударов по целям в Иране, выведены из строя сотни ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи. Армия США за 15 дней войны атаковала около 6500 целей, уничтожены или выведены из строя свыше 90 кораблей (данные CENTCOM), уничтожены военные объекты на острове Харк. Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль. Одновременно Израиль ведет боевые действия против "Хизбаллы", которая координирует свои действия с КСИР.

16-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 15.03.2026

04:00

Сильные взрывы были слышны в Ширазе, на юго-западе Ирана. Судя по сообщениям иранских источников, были нанесены авиаудары по военному объекту.

02:00

Тревога в Метуле. Ракетный обстрел.

Сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Гуш-Дане, Ярконе, а-Шароне, Шфеле, Лахише, Самарии. Вскоре было еще две тревоги в тех же районах. Зафиксировано падение фрагмента ракеты в Холоне, загорелись автомобили. МАДА по Холону: мужчина около 80 лет получил легкие ранения осколками стекла, женщина примерно 80 лет – легкое отравление дымом. Еще нескольким людям потребовалась помощь для выведения из состояния нервного шока, нескольким людям оказана помощь в связи с травмами по пути в убежище.

В поселке Авивим, около границы с Ливаном, прозвучала тревога "Цева адом". Зафиксирован ракетный обстрел из Ливана.

01:00

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщил о еще одном израильском авиаударе – по цели в Майфадуне, на юге Ливана, примерно в 8 км от израильской границе.

Ливанские источники сообщают, что ВВС Израиля атаковали цели в районе Джеззина, к востоку от Сайды (Сидона), на юге Ливана, примерно в 30 км от израильской границы. Министерство здравоохранения Ливан заявляет о не менее семи убитых и восьми раненых.

Тревога "Цева адом" в Эйлате и окрестностях. Ракетный обстрел из Ирана. ЦАХАЛ: ракета была перехвачена. МАДА: сведений о пострадавших не поступало.

00:00

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в районах Мадждаль-Зуна, Накуры и Зибкина, на юге Ливана.

Ливанские источники сообщают, что после полуночи ВВС Израиля атаковали цель в Тулине, на юге Ливана, примерно в 10 км от израильской границы.

ПОТЕРИ

В Иране, по данным властей, около 2000 убитых. По данным израильской стороны, в Иране только в составе КСИР, "Басидж" и других силовых структур более 10 тысяч убитых и раненых.

В результате ракетных обстрелов, а также приступов и травм, полученных при обстрелах, в Израиле погибли 17 человек: 16 израильтян, филиппинка.

В ходе боевых действий в Ливане погибли двое израильских военнослужащих.

Армия США сообщает о 14 погибших американских военнослужащих в результате атак из Ирана и крушения самолета KC-135 в Ираке.

В Ираке погиб один французский военнослужащий.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

(учитываются как прямые, так и косвенные жертвы ракетных обстрелов)

1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

2. Мифлах Мохаммад АММАШ, 26 лет, из Джиср аз-Зарки, 8.3.2026 скончался от сердечного приступа во время ракетной тревоги.

3. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

4. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

5. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

6. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

7. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (та ранена, но осталась жива).

8. Рустам ГУЛОМОВ, 62 года, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

9. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

10. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном, Йосефом.

11. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью, Брурией.

12. Рафаэль МЕИРОВ, 22 года, из Кирьят-Моцкина, 8.3.2026 во время ракетной тревоги потерял контроль над мотоциклом и разбился.

13. Амид МУРТУЗОВ, 40 лет, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

14. Гавриэль Барух РЕВАХ, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

15. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

16. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

17. Гая ОРЕН, 17 лет, вечером 12 марта во время тревоги в Реховоте спешила в убежище и была насмерть сбита автомобилем.

ПОГИБШИЕ В ЛИВАНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ (после 28.02.2026)

1. Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, старший сержант резерва, боец инженерного батальона 91-й дивизии. Погиб 8 марта в ходе боевых действий на юге Ливана.

2. Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии.