Три тревоги подряд в центре Израиля, ракетный обстрел из Ирана

В 02:27 сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Гуш-Дане, Ярконе, а-Шароне, Шфеле, Лахише, Самарии.

В 02:31 и в 02:34 в тех же районах снова прозвучали сирены.

Зафиксировано падения фрагмента ракеты в Холоне, загорелись автомобили.

МАДА: сведений о раненых не поступало, нескольким людям оказана помощь в связи с травмами по пути в убежище.