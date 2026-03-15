Три тревоги подряд в центре Израиля, ракетный обстрел из Ирана
время публикации: 15 марта 2026 г., 02:28 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 02:58
В 02:27 сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Гуш-Дане, Ярконе, а-Шароне, Шфеле, Лахише, Самарии.
В 02:31 и в 02:34 в тех же районах снова прозвучали сирены.
Зафиксировано падения фрагмента ракеты в Холоне, загорелись автомобили.
МАДА: сведений о раненых не поступало, нескольким людям оказана помощь в связи с травмами по пути в убежище.