Завершающий четырехлетнюю каденцию финансовый советник начальника генштаба ЦАХАЛа бригадный генерал Гиль Пинхас рассказал в интервью газете The Marker об экономических аспектах военных решений и операций.

По словам Пинхаса, многие успехи ЦАХАЛа и израильских спецслужб в этот период стали следствием инвестиций, в которых первый шекель был вложен задолго до войны.

Так, согласно Пинхасу, операция "Пейджер", парализовавшая ливанскую террористическую организацию "Хизбалла" в сентябре 2024 года, была долгосрочной инвестицией и обошлась в общей сложности в миллиард шекелей.

Напомним, что 17 сентября 2024 года были одновременно подорваны 5000 пейджеров, находившихся в распоряжении "Хизбаллы". Не менее 11 человек были убиты, около 3000 были ранены.

Боевики "Хизбаллы" использовали пейджеры как низкотехнологичное средство связи, пытаясь избежать израильского отслеживания местоположения. Согласно источникам Reuters, "Мосад" заминировал 5000 пейджеров тайваньской компании Gold Apollo, которые были заказаны ливанской "Хизбаллой" и попали в Ливан в начале 2024 года.

Однако основатель Gold Apollo Сю Чин-Куан заявлял, что его компания не производила пейджеры, которые взорвались в Ливане. По его словам, партия была произведена некой компанией в Европе, которая имела право использовать бренд тайваньской фирмы, хотя и не назвал эту компанию. "Изделие не было нашим. На нем был только наш бренд", – сказал он, подчеркнув, что компания Gold Apollo также стала жертвой инцидента.

Согласно журналисту Бараку Равиду, израильские разведслужбы планировали использовать заминированные пейджеры, которые им удалось "подбросить" в ряды "Хизбаллы", в качестве неожиданного первого удара в тотальной войне, чтобы попытаться парализовать ливанских боевиков.

Решение активизировать заминированные пейджеры было принято "из-за опасений, что секретная операция могла быть обнаружена группировкой".