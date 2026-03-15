Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 15 марта, температура значительно понизится и будет немного ниже среднесезонной. Облачно. Дожди на севере и в центре, временами с грозами. Шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 8-13 градусов, в Тель-Авиве – 15-18, в Хайфе – 14-18, в Эйлате – 17-23, в Беэр-Шеве – 11-19, на побережье Мертвого моря – 17-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-18, в Ариэле – 11-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-18, на Голанских высотах – 11-16.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 200-500 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В понедельник – местами слабые дожди. Во вторник – переменная облачность. В среду-субботу – дожди, временами с грозами.