Стрельба в Тамуне, "Красный Полумесяц" сообщает о четырех убитых

В ночь на 15 марта силы ЦАХАЛа, действуя в Тамуне (к югу от Тубаса), обстреляли автомобиль, заявляют палестинские источники.

"Палестинский Красный Полумесяц" заявляет о четырех убитых. В сообщении утверждается, что погибли мужчина, женщина и двое несовершеннолетних.

Опубликованы имена убитых. Судя по этим данным, погибли муж (37 лет), жена (35 лет) и двое детей (5 и 6 лет).

Минздрав ПА заявляет о четырех убитых и двух раненых.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.