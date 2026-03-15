Стрельба в Тамуне, "Красный Полумесяц" сообщает о четырех убитых
время публикации: 15 марта 2026 г., 03:25 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 04:11
В ночь на 15 марта силы ЦАХАЛа, действуя в Тамуне (к югу от Тубаса), обстреляли автомобиль, заявляют палестинские источники.
"Палестинский Красный Полумесяц" заявляет о четырех убитых. В сообщении утверждается, что погибли мужчина, женщина и двое несовершеннолетних.
Опубликованы имена убитых. Судя по этим данным, погибли муж (37 лет), жена (35 лет) и двое детей (5 и 6 лет).
Минздрав ПА заявляет о четырех убитых и двух раненых.
ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.