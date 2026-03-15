x
15 марта 2026
|
последняя новость: 04:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Стрельба в Тамуне, "Красный Полумесяц" сообщает о четырех убитых

Иудея и Самария
время публикации: 15 марта 2026 г., 03:25 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 04:11
Flash90. Фото: А.Катиб

В ночь на 15 марта силы ЦАХАЛа, действуя в Тамуне (к югу от Тубаса), обстреляли автомобиль, заявляют палестинские источники.

"Палестинский Красный Полумесяц" заявляет о четырех убитых. В сообщении утверждается, что погибли мужчина, женщина и двое несовершеннолетних.

Опубликованы имена убитых. Судя по этим данным, погибли муж (37 лет), жена (35 лет) и двое детей (5 и 6 лет).

Минздрав ПА заявляет о четырех убитых и двух раненых.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook