Уклоняющиеся от службы в ЦАХАЛе будут лишены скидки на проезд в общественном транспорте
время публикации: 28 мая 2026 г., 11:59 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 12:09
Профессиональная комиссия министерств финансов и транспорта порекомендовала лишить уклонистов от службы в ЦАХАЛе скидок на проезд в общественном транспорте.
Речь идет о еще одной составляющей вердикта Высшего суда справедливости (БАГАЦа) по вопросу о санкциях в отношении уклоняющихся от службы.
Согласно рекомендации, переданной министру финансов Бецалелю Смотричу, призывники, получившие повестки и не упорядочившие статус, будут лишены скидки на проезд в общественном транспорте. Помимо прочего это касается молодых людей в возрасте 18-26 лет, жителей периферии и студентов.