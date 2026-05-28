28 мая 2026
последняя новость: 12:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Уклоняющиеся от службы в ЦАХАЛе будут лишены скидки на проезд в общественном транспорте

время публикации: 28 мая 2026 г., 11:59 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 12:09
Rachel Alroey/Flash90

Профессиональная комиссия министерств финансов и транспорта порекомендовала лишить уклонистов от службы в ЦАХАЛе скидок на проезд в общественном транспорте.

Речь идет о еще одной составляющей вердикта Высшего суда справедливости (БАГАЦа) по вопросу о санкциях в отношении уклоняющихся от службы.

Согласно рекомендации, переданной министру финансов Бецалелю Смотричу, призывники, получившие повестки и не упорядочившие статус, будут лишены скидки на проезд в общественном транспорте. Помимо прочего это касается молодых людей в возрасте 18-26 лет, жителей периферии и студентов.

