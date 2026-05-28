Раввин Фридман объявил об акциях протеста ультраортодоксов против призыва в ЦАХАЛ

Раввин Цви Фридман объявил о проведении 28 мая с 17:00 акций протеста ультраортодоксов в разных районах Израиля в связи с волной арестов уклонистов от военной службы.

Согласно распространенному сообщению, в центре страны состоится "массовая демонстрация", еще одна акция пройдет в другом месте, а в Иерусалиме отдельно будет проведена демонстрация движения "Бней а-Тора а-Сфарадим".

Ожидаются проблемы с движением транспорта. Полиция готовится к поддержанию порядка.

Раввин Цви Фридман – один из лидеров радикального крыла литовской ультраортодоксальной общины, связанного с "иерусалимским крылом", и один из наиболее жестких противников призыва учащихся йешив в ЦАХАЛ. Его сторонники регулярно участвуют в акциях протеста против арестов уклонистов от службы.