28 мая 2026
последняя новость: 12:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Раввин Фридман объявил об акциях протеста ультраортодоксов против призыва в ЦАХАЛ

время публикации: 28 мая 2026 г., 11:47 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 11:52
Раввин Цви Фридман объявил о проведении 28 мая с 17:00 акций протеста ультраортодоксов в разных районах Израиля в связи с волной арестов уклонистов от военной службы.

Согласно распространенному сообщению, в центре страны состоится "массовая демонстрация", еще одна акция пройдет в другом месте, а в Иерусалиме отдельно будет проведена демонстрация движения "Бней а-Тора а-Сфарадим".

Ожидаются проблемы с движением транспорта. Полиция готовится к поддержанию порядка.

Раввин Цви Фридман – один из лидеров радикального крыла литовской ультраортодоксальной общины, связанного с "иерусалимским крылом", и один из наиболее жестких противников призыва учащихся йешив в ЦАХАЛ. Его сторонники регулярно участвуют в акциях протеста против арестов уклонистов от службы.

