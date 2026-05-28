x
28 мая 2026
|
последняя новость: 12:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 мая 2026
|
28 мая 2026
|
последняя новость: 12:41
28 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Власти Кувейта подтвердили: по стране был нанесен воздушный удар

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 28 мая 2026 г., 12:41 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 12:49

Вооруженные силы Кувейта сообщили, что средства ПВО перехватили и уничтожили вражескую ракету и несколько беспилотных летательных аппаратов. В заявлении не говорится, откуда было совершено нападение.

"Звуки взрывов, которые могли услышать жители, связаны с действием систем противовоздушной обороны. Мы призываем граждан выполнять инструкции безопасности, опубликованные властями", – подчеркивает армейская пресс-служба.

Ранее Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении ударов по американской авиабазе в ответ на действия США в районе Бендер-Аббаса, передает иранская государственная телекомпания IRIB.

В сообщениях иранских СМИ местонахождение этой авиабазы не указывалось, однако американские СМИ утверждали, что она находится в Кувейте.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 мая 2026

КСИР: в ответ на американскую атаку был нанесен удар по авиабазе США
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 28 мая 2026

WSJ: армия США атаковала в районе Бандар-Аббаса станцию управления иранскими беспилотниками
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 мая 2026

Reuters: армия США атаковала военный объект в Иране, угрожавший военным и судоходству