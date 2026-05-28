Власти Кувейта подтвердили: по стране был нанесен воздушный удар

Вооруженные силы Кувейта сообщили, что средства ПВО перехватили и уничтожили вражескую ракету и несколько беспилотных летательных аппаратов. В заявлении не говорится, откуда было совершено нападение.

"Звуки взрывов, которые могли услышать жители, связаны с действием систем противовоздушной обороны. Мы призываем граждан выполнять инструкции безопасности, опубликованные властями", – подчеркивает армейская пресс-служба.

Ранее Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении ударов по американской авиабазе в ответ на действия США в районе Бендер-Аббаса, передает иранская государственная телекомпания IRIB.

В сообщениях иранских СМИ местонахождение этой авиабазы не указывалось, однако американские СМИ утверждали, что она находится в Кувейте.