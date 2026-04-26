Жилье, детсады и транспорт: БАГАЦ потребовал от правительства наложить санкции на уклонистов

Высший суд справедливости (БАГАЦ) издал вердикт по петициям, поданным с требованием признать правительство оскорбляющим суд.

Напомним, что авторы петиций утверждали, что правительство не выполняет распоряжения суда по вопросу о шагах против уклоняющихся от призыва.

В рамках вердикта, суд потребовал от правительства предпринять "оперативные шаги, являющиеся ничем иным как прямым выполнением судебного вердикта".

По распоряжению суда, руководство Земельного управления проведет в течение 21 дня заседание для того, чтобы определить, как на практике увязать предоставление скидки на покупку жилья в рамках программы "Жилье для новосела" с упорядочиванием армейского статуса претендента на скидку.

В течение того же 21 дня министерство труда примет решение о том, как изменить критерии на получение скидки на посещение яслей и детских садов. Критерии будут изменены таким образом, чтобы упорядочивание армейского статуса родителя, получившего повестку в армию, стало обязательным критерием для подачи просьбы о скидке.

В течение 35 дней министры финансов и транспорта должны принять решение о том, как осуществить на практике решение БАГАЦа, согласно которому ультраортодоксы, обязанные призваться и не упорядочившие статус, не смогут получить скидку на поездки в общественном транспорте.

В ответ глава партии "Дегель а-Тора" Моше Гафни заявил: "Государство Израиль постепенно, шаг за шагом, утрачивает свою идентичность как еврейского и демократического государства. От решения к решению, от обсуждения к обсуждению и от судебного постановления к судебному постановлению – БАГАЦ действует последовательно и систематически, чтобы нанести ущерб изучающим Тору и сократить их место в государстве. Мы не позволим этому случиться. Изучающие Тору – основа нашего существования как народа".