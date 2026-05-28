Подано обвинение против мошенника, "продававшего билеты" на рейсы в Израиль во время войны с Ираном

Прокуратура подала в мировой суд Тель-Авива обвинительное заключение против 38-летнего Наора Дуани из Холона, обвиняемого в мошенничестве в отношении 75 человек.

По версии прокуратуры, в течение примерно 11 месяцев Дуани создавал фальшивые аккаунты в Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram, через которые предлагал к продаже абонементы и билеты на футбольные матчи, концерты, а также билеты на эвакуационные рейсы в Израиль во время операции "Рычание льва" (война против Ирана весной 2026 года), заранее зная, что не намерен их предоставлять. Покупатели переводили ему деньги, после чего он удалял переписку, блокировал их и исчезал.

Таким образом, по данным следствия, Дуани получил обманным путем более 150 тысяч шекелей. Ему предъявлены обвинения в многочисленных эпизодах присвоения чужой личности и получении выгоды обманным путем при отягчающих обстоятельствах.

В ходатайстве об аресте прокуратура отметила, что обвиняемый, представляясь сотрудником туристической компании, использовал бедственное положение людей, находившихся за границей во время операции "Рычание льва" и пытавшихся вернуться в Израиль (в том числе по срочным медицинским причинам).