Пресса

"Глобс": очередной сосед России закупает израильские ракеты

Грузия
Оборонка
время публикации: 11 декабря 2025 г., 09:37 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 09:37
AP Photo/Joseph Nair

Израильское экономическое издание "Глобс" рассказывает о причинах прибытия в аэропорт Бен-Гурион в конце ноября тяжелого украинского транспортного самолета "Руслан" (Ан-124).

Со ссылкой на украинский портал "Милитарный" издание сообщает, что борт доставил из Израиля в Грузию три батареи систем противовоздушной обороны SPYDER производства израильского оборонного концерна "Рафаэль".

При этом "Глобс" отмечает, что до сих пор ни власти Грузии, ни израильский концерн не делали никаких заявлений по данному поводу.

Хотя официальных публикаций не было, по некоторым данным на вооружении грузинской армии уже есть система ПРО SPYDER предыдущего поколения, поставленная в 2008 году и предположительно использовавшаяся в российско-грузинской войне.

Издание напоминает, что за последнее время израильские системы ПРО/ПВО закупили Финляндия, Румыния и Германия

Пресса
