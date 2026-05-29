IBM и Red Hat вложат 5 млрд долларов в защиту ПО с открытым исходным кодом

Корпорация IBM и ее дочерняя компания Red Hat объявили о запуске проекта Lightwell, в который планируется вложить 5 млрд долларов. Цель проекта – помочь корпоративным клиентам защищать программное обеспечение с открытым исходным кодом, широко используемое в бизнесе, инфраструктуре и системах искусственного интеллекта.

IBM и Red Hat намерены задействовать более 20 тысяч инженеров по всему миру и инструменты искусственного интеллекта для создания своего рода корпоративного "клирингового центра" open-source безопасности. Он должен выявлять уязвимости в больших массивах открытого кода, проверять исправления и предоставлять компаниям готовые к внедрению решения.

Доступ к возможностям Lightwell будет предоставляться по платной подписке. Компании смогут конфиденциально сообщать об ошибках и уязвимостях в коде, получать проверенные патчи и интегрировать их в собственные программные продукты.

В IBM заявляют, что проект должен создать новую модель работы с ПО с открытым исходным кодом – от разработки и проверки до эксплуатации в корпоративной среде. Компания отмечает, что более 90% компаний из списка Fortune 500 в значительной степени зависят от программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Актуальность проекта в IBM связывают с развитием мощных ИИ-моделей, которые облегчают поиск и эксплуатацию уязвимостей. В частности, модель Claude Mythos Preview компании Anthropic, по сведениям IBM, выявила около 3900 серьезных или критических уязвимостей в ПО с открытым исходным кодом, отмечает Reuters.

В число первых участников проекта вошли крупные финансовые компании, включая Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Visa и Wells Fargo. Reuters пишет, что коммерческий запуск Lightwell должен состояться в течение 30 дней.

С начала 2026 года капитализация IBM снизилась на 10,8%.