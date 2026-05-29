Валюты в Израиле на 29 мая 2026 года: курсы евро и доллара снизились до новых рекордных отметок

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 29 мая, валютные торги завершились понижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Доллар и евро достигли очередной рекордно низкой отметки.

Курс доллара снизился на 0,812% и составил 2,811 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,544% и составил 3,272 шекеля за €1.