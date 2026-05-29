Подросток из Палестинской автономии погиб в результате поражения током в бассейне

Днем 29 мая в пункт скорой помощи "Маген Давид Адом" возле перекрестка Хамра был доставлен из Палестинской автономии подросток 15 лет (житель ПА) в бессознательном состоянии после того, как он получил поражение электротоком в бассейне.

Парамедики пытались реанимировать пострадавшего, однако в итоге были вынуждены констатировать его смерть.

Обстоятельства этого происшествия уточняются.