Подросток из Палестинской автономии погиб в результате поражения током в бассейне
время публикации: 29 мая 2026 г., 13:33 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 13:38
Днем 29 мая в пункт скорой помощи "Маген Давид Адом" возле перекрестка Хамра был доставлен из Палестинской автономии подросток 15 лет (житель ПА) в бессознательном состоянии после того, как он получил поражение электротоком в бассейне.
Парамедики пытались реанимировать пострадавшего, однако в итоге были вынуждены констатировать его смерть.
Обстоятельства этого происшествия уточняются.