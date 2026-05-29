"Танго" оппозиции с харедим, новая правая партия и 30 лет эпохи Нетаниягу. Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

В раздробленной и бесформенной политической системе определяющим является не вопрос "кто с кем", а вопрос "кто с кем ни в коем случае" партнерствовать в коалиции не будет. На этой неделе лидеры двух оппозиционных партий – Яир Голан и Гади Айзенкот – дали своим коллегам по блоку поводы усомниться в твердости намерений не входить в коалицию с ультраортодоксами.

Тем временем сами ультраортодоксы продолжают разыгрывать спектакль, который, как они полагают, должен понравиться избирателям. Сначала они отказались от предложения Нетаниягу продвигать закон о призыве (после того, как всю каденцию требовали этого от премьера). Сейчас они очень горды тем, что законопроект о яслях был утвержден в предварительном чтении. Это "достижение" мягко говоря стоит недорого, учитывая тот факт, что нет никакого шанса на утверждение закона во втором и третьем чтениях до роспуска Кнессета.

Продолжаются и движения на "умеренно правом" фланге. Гилад Эрдан, Юлий Эдельштейн и другие продвигают идею создания новой партии. Не факт, что эта идея будет реализована.

Нетаниягу, со своей стороны, продолжает уповать на военные достижения в Ливане, на Дональда Трампа в противостоянии с Ираном, а также на то, что тенденция усиления коалиции в опросах сохранится. В день тридцатой годовщины своего первого избрания на пост премьер-министра Биньямин Нетаниягу готовится к самым, пожалуй, тяжелым своим выборам. И, возможно, последним.

Айзенкот и Голан навстречу ультраортодоксам: предвыборная тактика или формирование будущей коалиции?

Бывший начальник генерального штаба Гади Айзенкот готовит операцию по "захвату" канцелярии премьер-министра. Речь идет не о военном перевороте, мечты о котором озвучил на этой неделе писатель Эяль Мегед. Айзенкот готовит политическую операцию с использованием самого неожиданного маневра: союза с ультраортодоксами. Встреча Айзенкота с главой "Дегель а-Тора" Моше Гафни и царившая там "дружественная атмосфера" сами по себе хоть и привлекли внимание, но скандала в оппозиционной среде не вызвали. Мало ли кто с кем встречается, тем более перед началом предвыборной кампании. Но когда стало известно, что Айзенкот разрабатывает проект, освобождающий тысячи ультраортодоксов от службы (по некоторым сведениям – до 30% призывников), оппозиционный блок залихорадило. Беннет, Лапид, Либерман обрушились на Айзенкота, увидев шанс уличить его в оппортунизме и готовности поступиться одним из главных принципов блока – принципа равенства в распределении бремени.

Эта буря еще не успела стихнуть, как масла в огонь внутренних распрей в блоке оппозиции подлил Яир Голан, точнее 14-й телеканал, опубликовавший отрывок выступления лидер "Демократим" перед активистами, в котором он открыто говорит о возможности коалиции с ультраортодоксальной партией, если это потребуется для создания правительства без Нетаниягу, Смотрича и Бен-Гвира. На следующий день Голан горячо, но не очень убедительно пытался что-то опровергнуть, однако общего впечатления это не изменило.

Для левоцентристов союз с ультраортодоксами не нов. В 1992 году Ицхак Рабин взял в коалицию партию ШАС, и Арье Дери под крылом раввина Овадии Йосефа отплатил ему поддержкой соглашений Осло.

Эхуд Барак в 1999 году взял в коалицию обе ультраортодоксальные партии.

И даже, когда в 2021 году "харедим" остались за бортом коалиции, правительство перемен не пошло на "светскую революцию".

Сейчас, когда оппозиционеры смотрят на опросы и понимают, что шансы получить 61 мандат невысоки, они ищут альтернативы. Выбор, стоящий перед ними, прост: сохранение в той или иной форме власти Нетаниягу или попытка договориться с кем-то из блока сторонников нынешнего премьер-министра. Ответ на вопрос, кто в этом блоке меньше всех захочет в случае поражения идти в оппозицию, очевиден: ультраортодоксы.

Для Айзенкота и Голана союз с "Яадут а-Тора", разумеется, не первый приоритет. Однако возможность вбить клин в союз Нетаниягу и ультраортодоксов, казавшийся несокрушимым, недооценивать не следует.

Предвыборное законотворчество: спектакль или доказательство намерений?

Сюрреалистичная картина разыгралась в Кнессете на этой неделе. ШАС и "Яадут а-Тора" всеми силами добивались от "Ликуда" согласия утвердить в предварительном чтении законопроект, позволяющий обойти санкции, наложенные БАГАЦем на учащихся йешив, уклоняющихся от службы в ЦАХАЛе. В частности, речь идет об отмене льгот и скидок при оплате яслей и детских садов. Законопроект депутата Исраэля Айхлера, направленный на то, чтобы обойти решение БАГАЦа, мог бы вызвать немалое и оправданное возмущение, если бы не один нюанс: у этого законопроекта почти нет шансов быть утвержденным и совсем нет шансов быть реализован.

Глава коалиции Офир Кац заявил, что на следующей неделе возобновится продвижение законопроекта о роспуске Кнессета. После того, как Кнессет будет официально распущен, как уже неоднократно говорилось, останется возможность проводить законы только по согласованию коалиции и оппозиции.

Законопроект Айхлера к таким никак не относится. Но даже если представить, что закон будет утвержден, БАГАЦ заморозит его действие не более чем через полчаса после утверждения. И несмотря на все это ультраортодоксы пригрозили коалиции, что поддержат закон о создании государственной следственной комиссии, если законопроект Айхлера не будет продвигаться. Угроза подействовала. Большинство фракции "Ликуд" проголосовало "за".

Предвыборный период – это, помимо прочего, еще и поиск алиби для избирателей, возмущенных тем, что их избранники не выполнили взятых на себя обязательств. В ШАС и "Яадут а-Тора" знают, что у них в мешке с надписью "достижения" пустовато, и стремятся всеми силами показать, какую бескомпромиссную борьбу ведут. Достижения – вопрос отдельный.

На фоне продвижения законопроекта вновь вспыхнул конфликт между ультраортодоксами и религиозными сионистами. Между истеблишментом этих двух групп населения никогда не было особой любви, а после 7 октября, точнее после того, как 7 октября не повлияло на отношение ультраортодоксов к вопросу о призыве, конфликт достиг точки кипения. Бецалель Смотрич стремится закрепить тенденцию преодоления электорального барьера, наметившуюся в последние недели. В этой ситуации он не может себе позволить голосовать за льготы для уклонистов. Фракция "Ционут Датит" не явилась на голосование, что привело в гнев "Яадут а-Тора". С точки зрения Смотрича, гнев Гафни и Гольдкнопфа предпочтительней, чем гнев готовых отвернуться от него избирателей.

Тем временем продолжаются попытки премьер-министра Биньямина Нетаниягу продвигать законопроект Бисмута (он же закон о призыве или о непризыве). Шансы на утверждение законопроекта не выше, чем шансы на утверждение закона Айхлера, однако в "Ликуде" также стремятся продемонстрировать "серьезность своих намерений" в том, что касается ультраортодоксов. Для исправления ситуации в нынешнем Кнессете эти усилия предпринимаются с очевидным опозданием.

Правый фланг: новая партия или блеф перед праймериз?

28 мая бывший глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн дал интервью "Кан РЭКА". Помимо прочего разговор зашел о возможности создания новой партии перед выборами. "Думаю, что необходимость в такой партии, продвигающей возможность создания широкого сионистского правительства, очевидна. Удастся или не удастся – станет ясно позднее", – сказал Эдельштейн. Ранее на этой неделе бывший посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что взвешивает возможность создания новой правой партии.

Два вопроса остаются открытыми, когда речь идет о создании такой партии: деньги и избиратели. Учитывая, что виртуальная пока партия не имеет собственного представительства в Кнессете, у нее практически не будет финансирования, а сбор пожертвований, согласно израильскому законодательству, крайне затруднен.

Проблема избирателей не менее серьезна. Новая партия будет обращаться к тем, кто на выборах 2022 года голосовал за одну из партий нынешней коалиции и, разочаровавшись, ищет новый политический дом. Для того, чтобы преодолеть электоральный барьер, потребуются порядка 180 тысяч таких "бездомных". Совершенно неочевидно, что они найдутся.

На уходящей неделе публиковалась информация о том, что инициаторы создания этой партии поддерживают контакты с Офером Винтером, бригадным генералом запаса, восходящей политической звездой религиозного сионизма. Планы Винтера до конца неясны, и есть несколько партий, которые заинтересованы в его присоединении. Одной из них называют партию "Наш дом Израиль".

На данный момент складывается впечатление, что Эрдан, Эдельштейн, Кахлон приняли окончательное решение не баллотироваться на праймериз в "Ликуде". Однако не исключено, что кто-то использует этот шаг для того, чтобы, отказавшись от участия в новом политическом проекте, получить поддержку в своей изначальной партии.

Дата выборов: середина сентября или вторая половина октября?

31 мая комиссия Кнессета по регламенту возобновит обсуждение закона о роспуске парламента. Не исключено, что в этот же день состоится голосование в первом чтении. На данном этапе это означает лишь одно – 1 сентября, в день знаний, выборов не будет. Они могут пройти 8 или 15 сентября. На одной из этих дат, по не очень понятной логике, настаивают ультраортодоксы. Логика эта непонятна, так как в эти дни десятки тысяч "харедим" находятся в Умани или в других местах захоронения праздников. Ультраортодоксальные партии могут недосчитаться десятков тысяч избирателей. Несмотря на это в ШАС и "Яадут а-Тора" настаивают на проведении выборов в кратчайший срок. Это, судя по всему, не устраивает Биньямина Нетаниягу. Для того, чтобы выборы прошли в середине сентября, Кнессет должен быть распущен до середины июня. Ответы на многие вопросы, касающиеся даты выборов, мы получим в ближайшие две недели.

29 мая. 30 лет эпохи Нетаниягу

29 мая 1996 года Биньямин Нетаниягу впервые был избран премьер-министром Израиля. Ему было 46 лет, и вот уже три десятилетия он является осью, вокруг которой вращается политическая жизнь, а в последние годы вся общественная дискуссия в Израиле. Кто-то его превозносит до небес, кто-то считает едва ли не исчадием ада. Однако он почти никого не оставляет равнодушным – и буря вокруг ролика "Папа, мама, я бибист" только подтверждает это. Так же полярны и оценки его деятельности на посту премьер-министра. Кто-то считает его спасителем нации, кто-то причиной всех наших бед. История рассудит, какой была эпоха Нетаниягу. Но время историков еще не пришло. Нетаниягу остается на политической сцене и, судя по его настроению, никуда не собирается уходить.

"Мы не представляем себе, как будет выглядеть наша жизнь после ухода Нетаниягу со сцены, – сказал однажды журналист Амит Сегаль. – Но мы уже с трудом помним, как она выглядела до него".