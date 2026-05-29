США и Иран пока не договорились: Израиль изучает проект сделки

США и Иран согласовали на уровне переговорщиков проект меморандума о продлении действующего прекращения огня на 60 дней, однако окончательного соглашения пока нет. Как сообщили Reuters и Axios, документ еще должен быть утвержден президентом США Дональдом Трампом и руководством Ирана.

По сведениям Axios, предварительный меморандум предусматривает продление режима прекращения огня и запуск нового этапа переговоров по иранской ядерной программе. В числе обсуждаемых пунктов – восстановление свободы судоходства через Ормузский пролив, снятие мин и отказ Ирана от попыток взимать плату с проходящих через пролив судов.

The Guardian сообщает, что Трамп передал проект соглашения союзникам США, в том числе Израилю, для изучения и замечаний. По сведениям издания, документ также может предусматривать постепенное снятие американской морской блокады иранских портов, доступ Тегерана к части замороженных активов и ограниченное ослабление санкций.

На этом фоне Государственный департамент и министерство финансов США объявили о введении новых санкций против компаний, физических лиц и судов, связанных с иранской нефтяной промышленностью.

Ключевым вопросом остается иранская ядерная программа. Reuters пишет, что одной из главных тем в течение предполагаемых 60 дней должны стать запасы высокообогащенного урана, накопленные Ираном. AP отмечает, что обсуждается возможность передачи части этих запасов под контроль третьей стороны, однако окончательных договоренностей по этому пункту нет.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон и Тегеран "очень близки" к достижению договоренности, однако признал, что Трамп еще не дал окончательного одобрения. По данным американских СМИ, в Белом доме продолжаются споры о формулировках документа и объеме уступок, которые США могут предложить Ирану.

Иранская сторона публично подтверждает прогресс гораздо осторожнее. Ранее иранские официальные источники заявляли, что Тегеран требует прекращения атак, снятия морской блокады, разблокировки замороженных средств и компенсации ущерба от ударов. Иранские СМИ подчеркивали, что соглашение пока не является окончательным.

Руководство Израиля изучает переданный проект и выражает обеспокоенность возможными уступками Ирану, прежде всего по ядерной программе и санкциям.