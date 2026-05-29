Силы ЦАХАЛа продолжают действовать одновременно на трех направлениях. На севере военно-воздушные силы атаковали более 600 целей террористической организации "Хизбалла" в Ливане, координируя действия с сухопутными силами.

Под руководством южного командования бойцами ЦАХАЛа было уничтожено более двух километров подземных туннелей, в частности, в районе Хан-Юниса. В районе Байт-Хануна была осуществлена инженерная операция и ликвидированы двое высокопоставленных террористов ХАМАСа.

В течение недели были завершены десятки контртеррористических мероприятий по всей Иудее и Самарии, из которых 10 – операции под прикрытием, задержаны более 60 разыскиваемых лиц, среди которых террористы, планировавшие совершить теракт в ближайшее время. Кроме того, были изъяты материалы для производства взрывных устройств, беспилотники, военное снаряжение, боеприпасы, пистолеты, оружие типа "Карло" и охотничье оружие.

В то же время силы ЦАХАЛа продолжают действовать по пресечению контрабанды и укреплению обороны вдоль восточной и западной границ.