Закон о базовом налоге для транснациональных корпораций утвержден в первом чтении

Депутаты Кнессета утвердили в первом чтении законопроект, предусматривающий введение минимального налога в размере 15% с транснациональных корпораций с 1 января 2026 года.

О намерении принять рекомендации OECD о базовом корпоративном налоге в 15% минфин объявил еще в начале 2024 года. Режим единого базового налога, являющийся одним из принципов налоговой реформы для транснациональных корпораций, применяется к транснациональным компаниям с глобальным оборотом более 750 млн евро в год. Его цель - положить конец явлению "гонки ко дну" — попыткам стран привлечь такие корпорации к деятельности на их территории или хотя бы к регистрации у них, за счет все более низких налоговых ставок.

Ставка корпоративного налога в Израиле составляет на текущий момент 23%, но многие компании платят более низкий налог благодаря налоговым льготам, предоставляемым с целью привлечения инвестиций. Одним из таких инструментов является закон о стимулировании капитальных инвестиций, позволяющий корпорациям в определенных ситуациях платить 7-8% налога.

В соответствии с правилами OECD каждая страна может выбрать масштаб и способ принятия механизмов режима минимального налога в своем внутреннем законодательстве. В инициативе участвуют около 140 стран, включая Израиль. Многие страны мира начали их внедрение уже в 2024 году.

Механизм базового налогообложения состоит из двух компонентов. Государство имеет преимущественное право взимания налога до уровня 15% с компаний-резидентов (зарегистрированных в стране или управляющихся из страны). Если корпорация платит в стране, резидентом которой она является, налог менее 15%, другие страны, в которых базируются компании той же транснациональной корпорации, могут взимать налог, восполняющий общее налогообложение до 15%.

Новый законопроект пока касается только первого механизма.