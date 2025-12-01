x
01 декабря 2025
Мири Регев винит во всем водителей и угрожает повысить штрафы до 10 тысяч шекелей

время публикации: 01 декабря 2025 г., 22:38 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 22:38
Мири Регев винит во всем водителей и угрожает повысить штрафы до 10 тысяч шекелей
Avshalom Sassoni/Flash90

Выступившая на конференции по вопросам транспорта и инфраструктуры министр транспорта Мири Регев возложила основную вину за дорожные пробки и рост количества аварий на "человеческий фактор".

В связи с этим Регев анонсировала намерение резко увеличить размер штрафов за семь видов нарушений ПДД до 10 тысяч шекелей с конфискацией автомобиля при повторном нарушении.

О каких именно нарушениях идет речь, из выступления не ясно, но министр упоминала вождение в состоянии алкогольного опьянения и использование мобильного телефона за рулем.

