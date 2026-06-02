Отчет госконтролера о политическом финансировании за 2024 год: миллионные долги перед госбюджетом

2 июня государственный контролер и омбудсмен Матаниягу Энгельман опубликовал отчет о проверке текущих счетов парламентских фракций за 2024 год. Документ вскрыл системные нарушения в управлении государственными средствами, выделяемыми политическим партиям из денег налогоплательщиков.

Госконтролер Матаниягу Энгельман: "Все фракции обязаны бережно и разумно использовать средства государственного финансирования. Нарушения, выявленные в ходе проверки процесса регистрации членов партии "Ликуд", в рамках которого одни и те же платежные средства использовались для записи разных лиц без надлежащего контроля, носят крайне серьезный характер. Данная ситуация вызывает подозрения в оплате членских взносов третьими лицами, что может являться уголовным преступлением. Включение таких лиц в списки избирателей способно привести к искажению результатов при выборе кандидатов в Кнессет. Кроме того, установлено, что партия "Авода" действовала в нарушение закона, получив запрещенный заем через подконтрольную ей партийную корпорацию. Ситуация, при которой 10 действующих фракций имеют накопленный дефицит на общую сумму 81 млн шекелей, а 9 прекративших существование партий не возвращают государству огромные долги в размере около 44 млн шекелей или избегают возврата оставшихся на их счетах излишков в размере около 4 млн шекелей, не соответствует их обязательствам по соблюдению общественных интересов и ответственности. Я призываю Кнессет обратить внимание на эту проблему, чтобы обеспечить возврат долгов в государственную казну и предотвратить повторение подобных случаев в будущем".

"Ликуд": отрицательное заключение и штраф в размере 150000 шекелей

Проверка выявила два грубых нарушения в деятельности фракции:

Отсутствие контроля над доходами от членских взносов: Партия не проверяла личности регистрирующихся членов и источники их платежей. Было обнаружено, что в 41% случаев оплаты банковскими картами (16346 карт) и в 46% банковских переводов платеж осуществлялся более чем за одного человека. В тысячах случаев взносы платились с одного кошелька за людей с разными фамилиями, не имеющих очевидных связей. Это создает реальную угрозу уголовных преступлений (оплата взносов третьими лицами) и подрывает доверие к демократическому процессу. Госконтролер подчеркнул, что уже указывал "Ликуду" на необходимость контроля в предыдущем отчете, однако партия заняла пассивную позицию, проигнорировав обязанность проводить активную верификацию в режиме реального времени.

Тяжелые нарушения при найме сотрудников и предоставлении льгот: Выявлено неэффективное управление кадрами – надбавки и повышение зарплат старым сотрудникам, а также предоставление закрепленных автомобилей административным активистам, часть из которых даже не числилась в штате фракции. Все эти блага распределялись на основе устных решений, без письменного документирования и четких критериев.

"Авода": отрицательное заключение и штраф в размере 75000 шекелей

Партия нарушила закон, получив запрещенный заем через подконтрольную ей партийную корпорацию "Бейт Арлозоров Лтд", обойдя тем самым законодательные ограничения, направленные на снижение зависимости партий от банковской системы и коммерческих структур.

Компания взяла кредит в размере 1,6 млн шекелей у сторонней корпорации, и 750000 шекелей из них были переданы партии в сентябре 2024 года в качестве дохода. Партия также подписала поручительство по всему кредиту. "Авода" объяснила это кассовым разрывом из-за задержки госсубсидий на муниципальные выборы 2024 года. Однако аудит установил, что это не было стандартной деловой операцией, а кредит изначально брался под нужды партии. В 2025 году "Авода" выплатила 800000 шекелей кредитору от имени компании, получив взамен вексель от своей дочерней структуры, что признано прямым нарушением закона.

"Наш дом Израиль" и "Оцма Йегудит": финансирование личных исков о клевете

Обе фракции использовали средства государственного финансирования для оплаты судебных процессов по личным искам своих председателей о защите чести и достоинства. В этот раз Госконтролер согласился признать данные траты "расходами на пропаганду и разъяснительную работу" из-за неразрывной ассоциации имен лидеров с самими партиями. Тем не менее, регулятор обязал партии немедленно утвердить письменный регламент для подобных юридических расходов и предупредил, что в будущем каждая такая трата будет жестко проверяться на соответствие закону и принципу сохранения общественных средств.

10 действующих фракций: Значительный накопленный дефицит

Отчет фиксирует тревожную тенденцию: 10 действующих фракций Кнессета накопили суммарный дефицит в размере 81,2 млн шекелей. Из-за этого партии вынуждены тратить текущие государственные субсидии не на связь с избирателями и политическую деятельность во время каденции, а на покрытие долгов с прошлых избирательных кампаний.

9 партий вне Кнессета: миллионы невозвращенных общественных средств

В отчете представлена критическая картина невозврата средств в бюджет партиями, которые уже не представлены в Кнессете. Долги по займам и излишкам авансов (около 43,8 млн шекелей): 7 партий до сих пор не вернули деньги: БАЛАД (338 тыс.), "Дерех Эрец" (2,7 млн), "А-Байт а-Иегуди" (3,2 млн), "Зеленые" (3,2 млн), МЕРЕЦ (15,8 млн), "Ацмаут" (4 млн) и "Цомет"/"Цалаш" (15,1 млн).

Невозврат остатков средств (около 3,7 млн шекелей): Еще две партии – "Кулану" (1.4 млн) и ТЕЛЕМ (2.3 млн) – завершили свою деятельность в Кнессете еще в 2021 году с профицитом бюджета, но до сих пор не перевели эти излишки обратно в государственную казну.