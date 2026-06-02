Гражданам Бахрейна запретили поездки в Иран и Ирак

Власти Бахрейна запретили гражданам страны совершать поездки в Иран и Ирак. Это объясняется ситуацией в сфере региональной безопасности. В заявлении министерства внутренних дел королевства подчеркивается: решение не ограничено по времени.

В ходе войны США и Израиля против Ирана региональные союзники США подвергались многочисленным воздушным ударам. Ответственность за часть атак несли действующие в Ираке шиитские группировки, подчиняющиеся Корпусу стражей исламской революции.