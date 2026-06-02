Ливан сообщил о частичном прекращении огня "Хизбаллы" с Израилем

Ливан сообщил о достижении договоренностей о частичном прекращении огня между Израилем и группировкой "Хизбалла". По сути, отмечает агентство Reuters, речь идет об ограниченной деэскалации – удары продолжаются.

Ливанское посольство в Вашингтоне отмечает, что соглашение не положит конец конфликту. Дипмиссия призывает Израиль воздерживаться от ударов по Бейруту и ее контролируемым "Хизбаллой" пригородам. Проиранская группировка прекратит атаки по израильской территории.

Депутат от "Хизбаллы" Хасан Фадлалла заявил, что эта группировка будет готова полностью прекратить атаки – если за этим последует вывод израильских войск из Ливана.

По словам официальных представителей Ливана, 3 июня в Вашингтоне возобновятся ливано-израильские переговоры.

Вечером 1 июня президент США Дональд Трамп сообщил после телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу: политики договорились о том, что израильская армия не войдет на Бейрут, а войска, начавшие наступление, повернули обратно.

"Также, через высокопоставленных представителей, мы провели хорошую беседу с "Хизбаллой". Они согласились на прекращение огня – Израиль не будет атаковать их, а они Израиль", – добавил Трамп в социальной сети Truth. Из этого можно сделать вывод, что группировка продолжит атаковать израильских солдат в Ливане.