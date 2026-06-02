02 июня 2026
последняя новость: 14:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
02 июня 2026
02 июня 2026
последняя новость: 14:03
02 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

"Аль-Джазира": Тегеран не закрыл двери для сделки с Вашингтоном

время публикации: 02 июня 2026 г., 13:50 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 13:51
AP Photo/Vahid Salemi

Переговоры США и Ирана о продлении прекращения огня и возможном более широком соглашении под угрозой на фоне продолжающихся боевых действий между ливанской "Хизбаллой" и Армией обороны Израиля.

Американский телеканал NBC News со ссылкой на иранские государственные СМИ сообщил, что Тегеран приостановил обмен сообщениями с Вашингтоном через посредников из-за ударов Израиля по Ливану и Газе. Однако президент США Дональд Трамп настаивает на том, что переговорный процесс продолжается, по его версии сделка с Ираном возможна уже "на следующей неделе".

Иранское агентство Tasnim писало о решении переговорной группы Ирана остановить непрямой обмен посланиями с США. Иранская сторона пригрозила полностью заблокировать Ормузский пролив и Баб-эль-Мандеб, если атаки Израиля в Ливане продолжатся.

Тегеран требует включить Ливан в общую формулу прекращения войны. Иерусалим продолжает настаивать на необходимости продолжения боевых действий против "Хизбаллы", чтобы обеспечить безопасность жителям севера Израиля.

В Вашингтоне позиция израильского руководства, судя по публикациям ряда американских СМИ, вызывает раздражение. Издание Axios сообщило о напряженном телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. По сведениям издания, Трамп резко отчитал Нетаниягу из-за эскалации действий Израиля в Ливане и остановил израильский план ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте. По данным Axios, "Хизбалла" через ливанских посредников выразила готовность к взаимному прекращению атак с Израилем при условии, что Израиль также прекратит удары.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" передает, что иранское руководство не закрыло дверь для сделки с США, однако разные группы внутри режима по-разному относятся к компромиссу. Военные и ультраконсервативные круги настаивают на недопустимости какой-либо формы "капитуляции", а среди условий называют прекращение войны на всех фронтах, снятие санкций, разблокировку замороженных средств, компенсации за ущерб и признание иранского контроля над безопасностью Ормузского пролива.

Более прагматичную линию, по данным "Аль-Джазиры", представляют президент Масуд Пезешкиан, глава МИД Аббас Аракчи и председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф. Они поддерживают переговорное решение, если оно будет представлено как защита интересов Ирана, а не как уступка США. При этом Галибаф, по сообщению связанного с "Хизбаллой" телеканала "Аль-Маядин", заявил спикеру парламента Ливана Набиху Берри, что соглашение между Ираном и США должно включать прекращение атак на всех фронтах, "особенно в Ливане".

Перспективы соглашения остаются неопределенными. На этом фоне представитель иранского оперативного командования "Хатам аль-Анбия" Мохаммад Джафар Асади заявил, что "капитуляции не будет" и что впереди может быть новая война, поскольку США требуют от Ирана полной капитуляции.

