02 июня 2026
Израиль

Террористу ХАМАСа, удерживавшему более 10 лет в Газе останки Орона Шауля, предъявят обвинения

время публикации: 02 июня 2026 г., 14:42 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 15:29
Похороны Орона Шауля
Ayal Margolin/Flash90

Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщили, что прокуратура Южного округа подала в окружной суд Беэр-Шевы декларацию прокурора о намерении предъявить обвинительное заключение Ибрагиму Хилу, боевику ХАМАСа из батальона "Шати", подозреваемому в причастности к удержанию останков погибшего военнослужащего ЦАХАЛа Орона Шауля.

Старший сержант Орон Шауль погиб 20 июля 2014 года в бою в районе Шуджаийи, на востоке города Газа, во время операции "Нерушимая скала". Его тело было захвачено ХАМАСом и удерживалось в секторе Газы. В январе 2025 года ШАБАК и ЦАХАЛ провели операцию, в ходе которой тело Шауля было возвращено в Израиль.

Разрешено к публикации, что в рамках усилий по возвращению останков Орона Шауля был проведен захват Ибрагима Хилу. В ходе расследования была получена информация о его причастности к удержанию тела погибшего.

По данным следствия, на допросе Хилу сообщил, что удерживал останки Орона Шауля почти десять лет. От него также была получена точная информация о месте, где находились останки, – гражданском здании в городе Газа.

В полиции и ШАБАКе сообщили, что останки Шауля были извлечены в ходе сложной операции за считаные минуты до вступления в силу соглашения о прекращении огня, после чего было доставлено в Израиль для погребения.

