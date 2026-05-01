Экономика

Трамп объявил о повышении импортных пошлин на автомобили из Евросоюза

время публикации: 01 мая 2026 г., 21:36 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 22:14
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении импортных пошлин на легковые и грузовые автомобили из Евросоюза с 15% до 25%. Новые тарифы вступят в силу на следующей неделе, в период с 4 по 10 мая.

Глава Белого дома обосновал это решение нарушениями условий торгового соглашения со стороны Брюсселя, однако не привел конкретных примеров несоблюдения договоренностей.

Согласно заявлению президента, данный шаг фактически пересматривает торговую сделку, заключенную в 2025 году после серии затяжных экономических конфликтов между сторонами.

Стоит отметить, что ранее Верховный суд США уже выступал против подобных тарифов, введенных Трампом в начале его второго срока. Тогда судебная инстанция постановила, что президент превысил свои полномочия. Реакция судей и представителей ЕС на нынешнее решение Вашингтона пока не последовала.

