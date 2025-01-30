Местные советы: десятки детских садов не смогут открыться из-за "нового" требования минпроса

Главы 150 городов и местных советов предупредили минпрос, что десятки детских садов для детей от 3-4 лет будут оставаться закрытыми из-за необходимости иметь в группе воспитателя и двух помощниц. В письме, адресованном министру Йоаву Кишу, говорится, что новой директивой минпрос "снял с себя ответственность". Муниципалитет Тель-Авива предупредил, что уже в ближайшее воскресенье детские сады не будут работать.

В 2015 году министерство просвещения постановило: в группах с 30 и более детей 3-4 лет должен быть воспитатель и две помощницы. В течение многих лет, а затем в период эпидемии коронавируса минпрос прекратил следить за выполнением этого правила из-за острой нехватки рабочих рук. Многие детские сады работали при отсутствии второй помощницы. На прошлой неделе профсоюз учителей объявил о трудовом конфликте в связи с невыполнением этого правила, объясняя это высокой нагрузкой на воспитателей.

Под давлением профсоюза минпрос пообещал, что ужесточит контроль и запретит открывать детский сад при отсутствии второй помощницы воспитателя. В ответ главы местных советов предупредили: в случае болезни воспитателя они не смогут заменить его одной из помощниц. "Вместо того, чтобы искать решение проблемы, министерство просвещения спускает указание, вследствии которого ежедневно десятки детских садов будут оставаться закрытыми, что нанесет ущерб родителям и детям. Закрытие одного детского сада означает, что 35 родителей не смогут выйти на работу", – говорится в письме глав местных советов.