95 мэрий подали запросы на повышение "арноны" сверх индексации

Согласно данным объединения торговых палат, 95 муниципалитетов и региональных советов обратились в МВД за разрешением на повышение муниципального налога сверх автоматической индексации на 1,65%.

Общая сумма налога в случае утверждения всех запросов вырастет на 250 миллионов шекелей, из которых 45 миллионов шекелей лягут на деловой сектор и 205 миллионов – на домохозяйства.

В частности, на все объекты дополнительно увеличить налог хотят мэрии Холона (3,5%), Рамле (4%), Раананы (2,5%), Маале-Адумим (5%), Кармиэля (2,7%), Тамры (6,7%), Бейт-Арье (16,9%), Бисмат-Табуна (11,8%), Джальджулии (7,6%), Дальят эль-Кармеля (2,4%), Кфар-Йоны (1,5%), Кафр-Манды (4,46%), Арары (3,65%).

Мэрия Рамат-Гана хочет на 6,5% повысить налог для сектора торговли и услуг, Ашкелон – на 10% для промышленности.