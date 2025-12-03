x
03 декабря 2025
|
последняя новость: 22:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 декабря 2025
|
03 декабря 2025
|
последняя новость: 22:30
03 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Мако": в авиакомпании Israir опасаются утечки данных клиентов

Хакеры
время публикации: 03 декабря 2025 г., 22:30 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 22:38
"Мако": в авиакомпании Israir опасаются утечки данных клиентов
Olivier Fitoussi/Flash90

По информации сайта "Мако", в последние выходные хакерской атаке подвергся один из сторонних подрядчиков авиакомпании Israir. По предварительной информации, атака осуществлялась из Турции, хакеры воспользовались уязвимостью в системе поставщика услуг.

"Мако" пишет, что сразу после обнаружения атаки были задействованы все механизмы защиты, были привлечены эксперты по кибербезопасности. В Israir опасаются, что могла произойти утечка информации, связанная с системой бронирования и продажи авиаблетов.

В Israir подчеркивают, что ни на одном из этапов не было угрозы для систем авиакомпании.

В ответе, полученном новостной службой N12 из авиакомпании говорится, что расследование инцидента продолжается. Если хакерам и удалось получить доступ к информации, то это не касается данных кредитных карт, речь идет о "технических деталях".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 03 декабря 2025

Израильский стартап развернул систему автономных ИИ-агентов для защиты от хакеров
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 декабря 2025

Госконтролер опубликовал отчет, посвященный вопросам безопасности
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 ноября 2025

Хакерская атака на табло на остановках общественного транспорта. Подробности