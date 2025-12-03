"Мако": в авиакомпании Israir опасаются утечки данных клиентов

По информации сайта "Мако", в последние выходные хакерской атаке подвергся один из сторонних подрядчиков авиакомпании Israir. По предварительной информации, атака осуществлялась из Турции, хакеры воспользовались уязвимостью в системе поставщика услуг.

"Мако" пишет, что сразу после обнаружения атаки были задействованы все механизмы защиты, были привлечены эксперты по кибербезопасности. В Israir опасаются, что могла произойти утечка информации, связанная с системой бронирования и продажи авиаблетов.

В Israir подчеркивают, что ни на одном из этапов не было угрозы для систем авиакомпании.

В ответе, полученном новостной службой N12 из авиакомпании говорится, что расследование инцидента продолжается. Если хакерам и удалось получить доступ к информации, то это не касается данных кредитных карт, речь идет о "технических деталях".