"Кан": полиция проверяет подозрения в неподобающем поведении сотрудника канцелярии премьер-министра

Полиция Израиля проводит проверку в связи с подозрениями в неподобающем поведении одного из сотрудников канцелярии главы правительства по отношению к женщине, сообщает "Кан".

Согласно публикации, речь идет об инциденте, произошедшем в гостинице. Полиция связалась с женщиной, заявившей о неподобающем поведении, и предложила ей подать официальную жалобу, однако на данном этапе она отказывается это делать.

По данным "Кан", из-за отказа заявительницы подать жалобу проверка, вероятно, не получит дальнейшего развития, и дело впоследствии может быть закрыто.