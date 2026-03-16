"Кан": полиция проверяет подозрения в неподобающем поведении сотрудника канцелярии премьер-министра
время публикации: 16 марта 2026 г., 07:41 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 07:43
Полиция Израиля проводит проверку в связи с подозрениями в неподобающем поведении одного из сотрудников канцелярии главы правительства по отношению к женщине, сообщает "Кан".
Согласно публикации, речь идет об инциденте, произошедшем в гостинице. Полиция связалась с женщиной, заявившей о неподобающем поведении, и предложила ей подать официальную жалобу, однако на данном этапе она отказывается это делать.
По данным "Кан", из-за отказа заявительницы подать жалобу проверка, вероятно, не получит дальнейшего развития, и дело впоследствии может быть закрыто.