Второй день обвала на биржах Азии

Торги на азиатских фондовых биржах второй день подряд проходят с сильным снижением котировок из-за закрытия Ормузского пролива и иранских атак на нефтегазовые объекты своих соседей.

Промышленность стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, и в первую очередь - Южной Кореи и Японии, сильно зависит от энергоносителей из района Персидского залива.

Ведущий сеульский индекс Kospi потерял в цене 11% в дополнение к 7,2% во вторник. Это крупнейшее двухдневное падение котировок в Южной Корее с 2008 года. Падают в первую очередь котировки ведущих акций - Samsung, SK Hynix и Hyundai.

Южнокорейская вона впервые в истории в ходе торгов пробила барьер в 1500 вон за доллар.

В Японии индекс NIKKEI потерял в цене 4,3%, гонконгский Heng Seng – 3%, тайваньский Taiex – 3,8%, сингапурский Straits Times Index – 2,3%.

Нефть марки Brent торгуется на уровне 82,5 долларов за баррель, нефть WTI – на уровне 75,4 доллара за баррель.