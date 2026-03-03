Трамп: США будут страховать проход грузов через Ормузский пролив, а если потребуется – конвоировать

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth сообщение, согласно которому он отдал федеральной корпорации по финансированию развития (DFC) распоряжение предоставлять страхование политических и военных рисков для всей морской торговли, проходящей через Персидский залив.

Услуга страхования будет предоставляться всем судоходным компаниям. При необходимости Военно-морской флот Соединенных Штатов в кратчайшие сроки приступит к сопровождению танкеров через Ормузский пролив.

Следует отметить, что у приказа Трампа имеется исторический прецедент. В 1987-1988 годах США проводили операцию по конвоированию кувейтских танкеров через Ормузский пролив во время ирано-иракской войны.

Указ Трампа подписан на фоне иранских атак на танкеры в районе Ормузского пролива и заявление КСИР, что пролив полностью закрыт для движения грузов.

Параллельно агентство Bloomberg сообщило, что власти КНР оказывают давление на Тегеран с требованием не трогать газовую инфраструктуру Катара и его танкеры со сжиженным газом.