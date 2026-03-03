x
03 марта 2026
|
последняя новость: 22:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 22:48
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Трамп: США будут страховать проход грузов через Ормузский пролив, а если потребуется – конвоировать

Нефть и газ
Импорт и экспорт
Страхование
США
Иран
время публикации: 03 марта 2026 г., 22:02 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 22:06
Трамп: США будут страховать проход грузов через Ормузский пролив, а если потребуется – конвоировать
AP Photo/Kamran Jebreili

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth сообщение, согласно которому он отдал федеральной корпорации по финансированию развития (DFC) распоряжение предоставлять страхование политических и военных рисков для всей морской торговли, проходящей через Персидский залив.

Услуга страхования будет предоставляться всем судоходным компаниям. При необходимости Военно-морской флот Соединенных Штатов в кратчайшие сроки приступит к сопровождению танкеров через Ормузский пролив.

Следует отметить, что у приказа Трампа имеется исторический прецедент. В 1987-1988 годах США проводили операцию по конвоированию кувейтских танкеров через Ормузский пролив во время ирано-иракской войны.

Указ Трампа подписан на фоне иранских атак на танкеры в районе Ормузского пролива и заявление КСИР, что пролив полностью закрыт для движения грузов.

Параллельно агентство Bloomberg сообщило, что власти КНР оказывают давление на Тегеран с требованием не трогать газовую инфраструктуру Катара и его танкеры со сжиженным газом.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 03 марта 2026

Reuters: Aramco ищет альтернативу Ормузскому проливу
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 марта 2026

Иран объявил о закрытии Ормузского пролива: "Не дадим ни капли нефти покинуть регион"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 02 марта 2026

Цены на нефть выросли на 7%
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 марта 2026

В районе Ормузского пролива нанесен удар еще по одному судну