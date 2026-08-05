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05 августа 2026
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последняя новость: 16:41
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Экономика

Курсы валют в Израиле на 5 августа 2026 года: доллар и евро подешевели

Банк Израиля
Курсы валют
время публикации: 05 августа 2026 г., 15:26 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 15:28
Курсы валют в Израиле на 5 августа 2026 года: доллар и евро подешевели
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Курсы валют в Израиле на 5 августа 2026 года: доллар и евро подешевели
Фото NEWSru.co.il

Банк Израиля сообщает, что в среду, 5 августа, валютные торги завершились понижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара упал на 0,957% и составил 3,001 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,685% и составил 3,466 шекеля за €1.

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