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Экономика

Работодатель, не защитивший официанток от приставаний клиентов, заплатит 130 тысяч шекелей

Судебные решения
Рынок труда
Сексуальное насилие
время публикации: 05 августа 2026 г., 12:56 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 13:00
Работодатель, не защитивший официанток от приставаний клиентов, заплатит 130 тысяч шекелей
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Работодатель, не защитивший официанток от приставаний клиентов, заплатит 130 тысяч шекелей
Nati Shohat/Flash90.

Суд по трудовым спорам обязал владельца ночного клуба выплатить двум официанткам компенсацию по 65 тысяч шекелей каждой за сексуальные домогательства на рабочем месте и за то, что он не защитил их от посягательств со стороны клиентов.

Суд установил, что владелец заведения систематически допускал в адрес работниц оскорбительные и унизительные высказывания, требовал от них появляться на работе в откровенной одежде и не предпринимал ничего для их защиты даже в ситуациях, когда клиенты позволяли себе физические домогательства.

Согласно показаниям, владелец клуба регулярно комментировал внешность, тело и сексуальность сотрудниц, в том числе в присутствии других работников и посетителей, и требовал, чтобы они носили откровенную одежду ради привлечения клиентов и увеличения выручки заведения.

Суд признал само это требование унижающим достоинство работниц по признаку пола и отклонил довод владельца о том, что подобные высказывания были всего лишь "шутками".

Отдельное внимание суд уделил реакции владельца на жалобы официанток о домогательствах со стороны клиентов, включая случай, когда один из посетителей позволил себе непристойное прикосновение к одной из работниц.

Вместо того чтобы вмешаться и пресечь подобное поведение, владелец клуба реагировал с пренебрежением, а одну из сотрудниц, которая возражала против такого отношения, попросту отчитал.

Суд отметил, что владелец фактически увязывал готовность официанток терпеть физические домогательства клиентов с размером чаевых и общей выручкой заведения.

Суд установил, что между владельцем клуба, выступавшим одновременно собственником и директором, и официантками существовали явные отношения субординации, и в силу неравенства сил работницы не были обязаны доказывать, что прямо возражали против домогательств или требований в свой адрес.

Также суд обратил внимание, что в клубе отсутствовали базовые механизмы предотвращения сексуальных домогательств – не был принят соответствующий внутренний регламент и не назначено ответственное лицо для рассмотрения жалоб, что является нарушением обязанностей работодателя по закону.

Экономика
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