Работодатель, не защитивший официанток от приставаний клиентов, заплатит 130 тысяч шекелей
Суд по трудовым спорам обязал владельца ночного клуба выплатить двум официанткам компенсацию по 65 тысяч шекелей каждой за сексуальные домогательства на рабочем месте и за то, что он не защитил их от посягательств со стороны клиентов.
Суд установил, что владелец заведения систематически допускал в адрес работниц оскорбительные и унизительные высказывания, требовал от них появляться на работе в откровенной одежде и не предпринимал ничего для их защиты даже в ситуациях, когда клиенты позволяли себе физические домогательства.
Согласно показаниям, владелец клуба регулярно комментировал внешность, тело и сексуальность сотрудниц, в том числе в присутствии других работников и посетителей, и требовал, чтобы они носили откровенную одежду ради привлечения клиентов и увеличения выручки заведения.
Суд признал само это требование унижающим достоинство работниц по признаку пола и отклонил довод владельца о том, что подобные высказывания были всего лишь "шутками".
Отдельное внимание суд уделил реакции владельца на жалобы официанток о домогательствах со стороны клиентов, включая случай, когда один из посетителей позволил себе непристойное прикосновение к одной из работниц.
Вместо того чтобы вмешаться и пресечь подобное поведение, владелец клуба реагировал с пренебрежением, а одну из сотрудниц, которая возражала против такого отношения, попросту отчитал.
Суд отметил, что владелец фактически увязывал готовность официанток терпеть физические домогательства клиентов с размером чаевых и общей выручкой заведения.
Суд установил, что между владельцем клуба, выступавшим одновременно собственником и директором, и официантками существовали явные отношения субординации, и в силу неравенства сил работницы не были обязаны доказывать, что прямо возражали против домогательств или требований в свой адрес.
Также суд обратил внимание, что в клубе отсутствовали базовые механизмы предотвращения сексуальных домогательств – не был принят соответствующий внутренний регламент и не назначено ответственное лицо для рассмотрения жалоб, что является нарушением обязанностей работодателя по закону.