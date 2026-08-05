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Израиль

ЦАХАЛ начал серию ударов по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 05 августа 2026 г., 16:07 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 16:19
ЦАХАЛ начал серию ударов по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана
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ЦАХАЛ начал серию ударов по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана
AP Photo/Ariel Schalit

ЦАХАЛ сообщил о начале точечных ударов по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. В армии заявили, что операция проводится в ответ на "грубое нарушение" террористической организацией соглашения о прекращении огня. Ливанские источники сообщили об атаках в районах деревень Аль-Мансури и Мадждаль-Зун.

Перед началом ударов представитель ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Элла Вауийя призвала жителей Аль-Мансури немедленно покинуть дома и отойти не менее чем на километр к северу от населенного пункта.

"Нарушение режима прекращения огня со стороны "Хизбаллы" вынуждает ЦАХАЛ действовать против нее с применением силы. Армия не намерена причинять вам вред. Каждый, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее инфраструктурой или оружием, подвергает свою жизнь опасности", – говорилось в предупреждении.

Информации о пораженных целях, погибших и пострадавших пока не поступало.

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