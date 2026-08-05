Госреестры подтвердили гибель зятя главкома ВКС РФ при взрыве в Balzi Rossi

Даниил Передрий, зять главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Александра Чайко, погиб при взрыве возле московского ресторана Balzi Rossi 1 августа. Об этом сообщает издание "Агентство", обнаружившее подтверждение его смерти в двух российских государственных базах. При этом правоохранительные органы РФ по-прежнему официально не называют имена погибших.

Один из персональных документов Передрия был признан недействительным с 1 августа. Кроме того, в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей появилась запись о прекращении его деятельности "в связи со смертью данного лица". Передрию было 27 лет. Он был женат на дочери генерала Марии Чайко.

Ранее сообщалось, что 25-летняя Мария Чайко могла получить при взрыве открытую черепно-мозговую травму. В опубликованных связанных с российскими силовыми структурами каналами списках пострадавших указана "Мария П.". По данным "Вёрстки", дочь генерала после замужества носит фамилию Передрий. Официального подтверждения ее ранения нет.

Взрыв прогремел вечером 1 августа у входа в ресторан Balzi Rossi на Кудринской площади. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, неизвестная женщина пыталась пронести в ресторан самодельное взрывное устройство, но была остановлена охранником. Женщина, охранник и один из посетителей погибли на месте; позднее еще двое пострадавших умерли в больницах. В общей сложности погибли пять человек, 19 получили ранения.

По сведениям "Коммерсанта", женщина могла быть курьером и не знать, что в доставленной ею коробке находится бомба. Мощность устройства оценивалась примерно в килограмм тротила, оно было снабжено металлическими поражающими элементами. Рассматривается версия дистанционного подрыва.

В этот вечер ресторан был закрыт для частного мероприятия. Ряд СМИ и Telegram-каналов утверждает, что там отмечали 55-летие Александра Чайко, родившегося 27 июля, и что именно он мог быть целью покушения. Российские власти эту информацию не подтверждали; о состоянии самого генерала официально ничего не сообщалось.