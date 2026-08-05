x
05 августа 2026
|
последняя новость: 16:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 августа 2026
|
05 августа 2026
|
последняя новость: 16:41
05 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Госреестры подтвердили гибель зятя главкома ВКС РФ при взрыве в Balzi Rossi

Россия
время публикации: 05 августа 2026 г., 15:16 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 15:19
Госреестры подтвердили гибель зятя главкома ВКС РФ при взрыве в Balzi Rossi
0:00 0:00
Госреестры подтвердили гибель зятя главкома ВКС РФ при взрыве в Balzi Rossi
AP Photo/Pavel Bednyakov

Даниил Передрий, зять главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Александра Чайко, погиб при взрыве возле московского ресторана Balzi Rossi 1 августа. Об этом сообщает издание "Агентство", обнаружившее подтверждение его смерти в двух российских государственных базах. При этом правоохранительные органы РФ по-прежнему официально не называют имена погибших.

Один из персональных документов Передрия был признан недействительным с 1 августа. Кроме того, в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей появилась запись о прекращении его деятельности "в связи со смертью данного лица". Передрию было 27 лет. Он был женат на дочери генерала Марии Чайко.

Ранее сообщалось, что 25-летняя Мария Чайко могла получить при взрыве открытую черепно-мозговую травму. В опубликованных связанных с российскими силовыми структурами каналами списках пострадавших указана "Мария П.". По данным "Вёрстки", дочь генерала после замужества носит фамилию Передрий. Официального подтверждения ее ранения нет.

Взрыв прогремел вечером 1 августа у входа в ресторан Balzi Rossi на Кудринской площади. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, неизвестная женщина пыталась пронести в ресторан самодельное взрывное устройство, но была остановлена охранником. Женщина, охранник и один из посетителей погибли на месте; позднее еще двое пострадавших умерли в больницах. В общей сложности погибли пять человек, 19 получили ранения.

По сведениям "Коммерсанта", женщина могла быть курьером и не знать, что в доставленной ею коробке находится бомба. Мощность устройства оценивалась примерно в килограмм тротила, оно было снабжено металлическими поражающими элементами. Рассматривается версия дистанционного подрыва.

В этот вечер ресторан был закрыт для частного мероприятия. Ряд СМИ и Telegram-каналов утверждает, что там отмечали 55-летие Александра Чайко, родившегося 27 июля, и что именно он мог быть целью покушения. Российские власти эту информацию не подтверждали; о состоянии самого генерала официально ничего не сообщалось.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 августа 2026

Число погибших при взрыве в центре Москвы возросло до пяти человек
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 августа 2026

"Генеральский банкет": взрыв у ресторана в центре Москвы – трое убитых, десятки раненых
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 августа 2026

Взрыв в центре Москвы, сообщается о погибших