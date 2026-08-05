Иммунотерапия "подзаряжает" мозг для борьбы с болезнью Альцгеймера

Ученые Института Вейцмана с коллегами завершили первую фазу испытаний инновационного метода лечения болезни Альцгеймера, основанного на активации иммунной системы организма.

Многолетние исследования профессора Михаль Шварц изменили представление о том, что мозг полностью изолирован от иммунитета. Было доказано, что старение иммунной системы ведет к обострению воспалительных процессов в тканях мозга и ускоряет развитие нейродегенеративных заболеваний. Только удаления амилоидных бляшек оказывается недостаточно, поскольку заболевание носит системный характер.

Вместо прямого воздействия на патологические белковые отложения исследователи предложили регулировать иммунные контрольные точки. Созданное на основе этой технологии человеческое антитело IBC-Ab002 временно снимает блокировку с иммунитета и активирует работу иммунных клеток. Это помогает организму самостоятельно очищать мозг от стареющих клеток, снижает уровень нейровоспаления и замедляет деградацию нейронов. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

Международные клинические испытания первой фазы, проходившие в Великобритании, Израиле и Нидерландах с участием 40 пациентов с ранней стадией заболевания Альцгеймера, подтвердили безопасность и хорошую переносимость нового метода лечения. Препарат продемонстрировал запланированную биологическую активность: у пациентов снизились показатели повреждения нейронов и потери синаптических связей.

"Цель нашей биологической терапии – восстановить молодую способность иммунной системы защищать мозг, тем самым помогая остановить болезнь или даже обратить ее вспять. Мы верим, что этот подход поможет открыть новые методы лечения деменции и других нейродегенеративных заболеваний, распространенность которых продолжает расти по мере старения населения", – отмечает профессор Михаль Шварц.