Пезешкиан в телефонном разговоре с главарем ХАМАСа: "Палестина остается нашим приоритетом"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с новоизбранным председателем политбюро палестинской террористической группировки ХАМАС Халилем аль-Хайей. Обсуждался переход ко второму этапу плана по Газе.

"Исламская республика Иран поддерживает любое действие, инициативу или решение, принятое палестинскими лидерами во время этих переговоров. Палестина остается приоритетом внешней политики Ирана и для всего исламского мира", – сказал Пезешкиан.

Иранский президент подчеркнул: американо-израильские удары не смогли заставить Иран изменить эти приоритеты.

Аль-Хайя поблагодарил иранского президента за поддержку и заявил, что ХАМАС ведет переговоры в тесном контакте с другими палестинскими движениями. "Несмотря на давление и бесконечные атаки, палестинский народ хранит верность своим чаяниям и крови шахидов", – сказал он.