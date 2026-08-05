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Ближний Восток

Пезешкиан в телефонном разговоре с главарем ХАМАСа: "Палестина остается нашим приоритетом"

Газа
Иран
ХАМАС
время публикации: 05 августа 2026 г., 14:07 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 14:24
Пезешкиан в телефонном разговоре с главарем ХАМАСа: "Палестина остается нашим приоритетом"
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Пезешкиан в телефонном разговоре с главарем ХАМАСа: "Палестина остается нашим приоритетом"
AP Photo/Yuki Iwamura

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с новоизбранным председателем политбюро палестинской террористической группировки ХАМАС Халилем аль-Хайей. Обсуждался переход ко второму этапу плана по Газе.

"Исламская республика Иран поддерживает любое действие, инициативу или решение, принятое палестинскими лидерами во время этих переговоров. Палестина остается приоритетом внешней политики Ирана и для всего исламского мира", – сказал Пезешкиан.

Иранский президент подчеркнул: американо-израильские удары не смогли заставить Иран изменить эти приоритеты.

Аль-Хайя поблагодарил иранского президента за поддержку и заявил, что ХАМАС ведет переговоры в тесном контакте с другими палестинскими движениями. "Несмотря на давление и бесконечные атаки, палестинский народ хранит верность своим чаяниям и крови шахидов", – сказал он.

Ближний Восток
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