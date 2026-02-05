МВФ рекомендовал правительству Израиля повысить налоги

Международный валютный фонд опубликовал предварительный доклад по экономике Израиля, в котором отметил ее устойчивость и предупредил о недостаточности действий правительства.

Аналитики МВФ настроены более пессимистично, чем Банк Израиля и министерство финансов, и прогнозируют 4,8% роста ВВП в 2026 году вместо 5,2%, и 3,5% в 2027 году вместо 4,3%.

Причины пессимизма – высокие расходы на безопасность в ближайшие годы, продолжающаяся мобилизацию резервистов, повышенные премии за риск и сокращение занятости неизраильских работников.

Экономисты фонда выражают обеспокоенность относительно бюджетно-налоговой политики правительства, рекомендуя ускорить темпы сокращения государственного долга до 60% от ВВП к 2029 году, а не к середине 2030-х годов, как прогнозирует минфин.

Для этого фонд предлагает повысить минимальную ступень подоходного налога с 10% до 14%, повысить НДС, расширить налогообложение загрязняющих структур и сократить налоговые льготы. При этом МВФ выступает против налога на сверхприбыли банков, утверждая, что он "может нанести ущерб доверию инвесторов".