Зеленский: российско-украинские переговоры могут продолжиться в США

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал завершение трехсторонних украинско-российско-американских переговоров, прошедших 4-5 февраля в Абу-Даби. По его словам, в ближайшем времени планируются новые встречи, которые, скорее всего, пройдут в США.

"Украина готова рассматривать любые рабочие форматы, которые действительно способны приблизить мир, сделать его устойчивым, долгосрочным и окончательно отбить у России желание продолжать агрессию. Война должна закончиться так, чтобы Россия не получила вознаграждения за агрессию", – сказал он.

Существенного прогресса на переговорах, проходивших на фоне новых российских ударов по Украине, достигнуть не удалось. Специальный представитель президента США Стивен Виткофф сообщил, что переговоры были обстоятельными и продуктивными, но остается много работы.

Россия настаивает на полном уходе Украины из Донецкой и Луганской областей – включая территории, которые та контролирует. Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что эти территории все равно будут потеряны, российская армия продвигается крайне медленно и со значительными потерями.