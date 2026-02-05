x
05 февраля 2026
Мир

Зеленский: российско-украинские переговоры могут продолжиться в США

время публикации: 05 февраля 2026 г., 22:26 | последнее обновление: 05 февраля 2026 г., 22:34
Зеленский: российско-украинские переговоры могут продолжиться в США
AP Photo/Markus Schreiber,Pool

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал завершение трехсторонних украинско-российско-американских переговоров, прошедших 4-5 февраля в Абу-Даби. По его словам, в ближайшем времени планируются новые встречи, которые, скорее всего, пройдут в США.

"Украина готова рассматривать любые рабочие форматы, которые действительно способны приблизить мир, сделать его устойчивым, долгосрочным и окончательно отбить у России желание продолжать агрессию. Война должна закончиться так, чтобы Россия не получила вознаграждения за агрессию", – сказал он.

Существенного прогресса на переговорах, проходивших на фоне новых российских ударов по Украине, достигнуть не удалось. Специальный представитель президента США Стивен Виткофф сообщил, что переговоры были обстоятельными и продуктивными, но остается много работы.

Россия настаивает на полном уходе Украины из Донецкой и Луганской областей – включая территории, которые та контролирует. Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что эти территории все равно будут потеряны, российская армия продвигается крайне медленно и со значительными потерями.

