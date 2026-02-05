Нетаниягу опубликовал ответ госконтролеру: он обвиняет БАГАЦ, Баарав-Миару и политических оппонентов

Глава правительства Биньямин Нетаниягу обнародовал 55-страничный ответ, подготовленный для государственного контролера и подробно описывающий его сопротивление системе безопасности, которая отказывалась "добить ХАМАС". Этот документ, в частности, опубликовал в своем Telegram-канале политический обозреватель Амит Сегаль.

В подробном и обстоятельном ответе государственному контролеру Матаниягу Энгельману, который расследовал системный провал 7 октября 2023 года, Биньямин Нетаниягу приводит даты и факты, свидетельствующие о том, что он много лет добивался самых жестких шагов в отношении террористической организации ХАМАС, однако политические оппоненты, государственные чиновники и командование армии и служб безопасности всячески мешали ему эти шаги реализовать.

По случайному совпадению, победить ХАМАС Нетаниягу мешали те самые люди, которые в эти дни получают весьма тревожные для "Ликуда" количества голосов избирателей в опросах: Нафтали Беннет, Гади Айзенкот, а также Бени Ганц и другие.

Глава правительства указывает, что он поднимал вопрос о возможном сценарии вторжения из сектора Газы на юг Израиля, однако руководители служб безопасности отвергали его опасения. Он также пишет, что существует целая система, противостоящая Нетаниягу, и эта система не хочет, чтобы госконтролер и народ Израиля знали правду. В документе указано, что он был приглашен на беседу с госконтролером по поводу событий, предшествующих "черной субботе", всего на несколько часов в декабре 2025 года – и уже через несколько дней после этого БАГАЦ остановил работу госконтролера. "Случайность? Судите сами", – подчеркивает премьер.

Ответ Нетаниягу начинается со слов, что он никогда не был сторонником "затиший" и "послаблений" в отношении сектора Газы, и многократно предлагал оккупировать территорию сектора для победы над террористами. Однако всегда его предложения отвергались его политическими оппонентами – в частности, в документе приводятся цитаты с заседания кабинета министров от 2014 года, когда Нетаниягу призывает обсудить оккупацию Газы, а Нафтали Беннет, занимавший тогда пост министра промышленности и торговли, подчеркивает, что он никогда таких слов, как "оккупация Газы", не говорил.

Бени Ганц, возглавлявший тогда Генштаб ЦАХАЛа, и Гади Айзенкот, бывший его заместителем, называют предложение войти в Газу "огромной стратегической ошибкой" и указывают, что они не хотели бы вообще приближаться к этому району. Министр Буги Яалон заявляет, что хотя ЦАХАЛ способен занять Газу, это будет "излишне".

Министр юстиции Ципи Ливни заявила, что никто из присутствующих не согласен начинать наземную операцию в секторе Газы, ее поддержал глава ШАБАКа в то время Йорам Коэн, заявивший: "Это будет очень дорого нам стоить, а достижение цели не гарантировано". "Я против оккупации Газы, и продолжаю быть против, но снаружи я этого не скажу", – заявил Нафтали Беннет.

Авигдор Либерман, возглавлявший в то время МИД, предлагает не принимать решения и выждать, а когда Нетаниягу задает ему прямой вопрос, готов ли Либерман предложить наземную операцию и захват Газы, и Либерман отвечает отрицательно на оба этих вопроса.

Из-за жесткого противодействия со стороны министров и руководителей служб безопасности, Нетаниягу пришлось отказаться от идеи наземной операции, хотя он неоднократно поднимал вопрос об изменении политики в отношении Газы. В документе приводятся цитаты высокопоставленных офицеров разведслужб, которые утверждают, что свержение режима ХАМАСа не стоит на повестке дня, поскольку альтернативы ХАМАСу нет, а возвращать военный контроль над сектором Газы "никто в Израиле не хочет".

"Я сейчас хочу предотвратить возможность прорыва ХАМАСа в израильские населенные пункты – это его планы", – подчеркнул во время заседания кабинета в сентябре 2016 года Биньямин Нетаниягу, а тогдашний глава ШАБАКа Надав Аргаман ответил, что начинать войну – не в интересах ХАМАСа, и добавил, что единственная сила ХАМАСа в туннелях, и угрозы Государству Израиль он не представляет.

"Но они могут взять миллион человек и отправить их к забору, – не согласился Нетаниягу. – И это может произойти, этим они располагают. Либо они будут прорываться под землей – либо отправят на штурм толпы по поверхности". В ответ ему заявляют, что на границе стоит надежная стена с системой безопасности, и опасения премьера неактуальны. Нетаниягу не соглашается, отметив, что против бросившейся на забор толпы электронная система безопасности бессильна.

Глава ШАБАКа Надав Аргаман в ходе заседания выразил сомнения в самой возможности уничтожения ХАМАСа. "А если убить Синуара, и Дэйфа, и всех главарей, ХАМАС рухнет?" – спросил Нетаниягу. "ХАМАС не рухнет, но это будет ХАМАС уже другого масштаба", – ответил Аргаман. "Ну так давайте их убьем", – предлагает Нетаниягу.

В этом документе Нетаниягу указывает, что Авигдор Либерман был против операции и не верил в возможность наземного вторжения террористов из сектора Газы, однако через несколько месяцев он изменил свою позицию и отправил руководителям служб безопасности письмо, в котором повторил предположения Нетаниягу, высказанные на заседании. "После начала войны Либерман слил это письмо в СМИ и заявил, что он единственный, кто предупреждал о такой угрозе", – пишет глава правительства.