Полиция нашла в Тель-Авиве украденного в зоопарке кенгуру-альбиноса

Бойцы полицейского спецназа ЯСАМ (Тель-Авив) провели обыск в квартире в тель-авивском районе Цахала и обнаружили кенгуру-альбиноса, который был украден рано утром в четверг из зоопарка в Бейт-Шеане. Кроме того, в квартире были обнаружены еще несколько экзотических животных.

По сообщению пресс-службы полиции, ранее поступило сообщение о двух подозреваемых, которые проникли в зоопарк в долине Бейт-Шеан и украли детеныша кенгуру валлаби, причем речь идет о редком детеныше-альбиносе.

В рамках расследования некоторое время назад был проведен обыск в квартире в Тель-Авиве, где и был обнаружен украденный из зоопарка валлаби, а также другие экзотические животные. На место вызвали специалистов для оценки состояния здоровья кенгуру. Ожидается, что позднее он будет возвращен в зоопарк.

Для допроса был задержан подозреваемый в возрасте 63 лет, после допроса будет принято решение о доставке его в суд для продления срока задержания.