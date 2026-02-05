Убийца Иегуды Диментмана получил пожизненный срок за совершение теракта

Военный суд вынес приговор Махмуду Джарадату, который был признан виновным в совершении теракта на перекрестке Хомеш в Самарии в декабре 2021 года. В результате теракта был убит Иегуда Диментман из Шавей-Шомрон, еще двое израильтян были ранены.

По данным обвинительного заключения, 16 декабря 2021 года Джарадат вместе с еще двумя террористами прибыл на перекресток Хомеш. Террористы заняли позиции и начали наблюдение. Заметив автомобиль, направлявшийся к перекрестку, двое заняли огневые позиции, третий террорист ожидал в машине.

Когда автомобиль израильтян подъехал к перекрестку, двое террористов открыли по нему огонь, выпустив примерно по 20 пуль каждый. В результате обстрела Иегуда Диментман был убит, двое находившихся в машине пассажиров были ранены.

Военный суд приговорил обвиняемого к пожизненному заключению и выплате компенсаций семье погибшего – более 2 миллионов шекелей, а также к выплате компенсации другим пострадавшим (сумма не называется).