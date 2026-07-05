Правительство утвердило программу помощи выжившим на фестивалях 7 октября

Правительство утвердило программу продолжения реабилитации и сопровождения выживших на фестивалях на юге Израиля, подвергшихся атаке 7 октября 2023 года. Стоимость реализации программы на 2026-2028 годы составит около 60 млн шекелей.

Решение было принято по предложению премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Программа подготовлена канцелярией главы правительства совместно с профильными министерствами после анализа данных, консультаций со специалистами, выжившими и членами их семей.

По данным правительства, около 3600 выживших на фестивалях были признаны пострадавшими в результате враждебных действий. Власти отмечают, что уровень травм и инвалидности в этой группе требует долгосрочного сопровождения, лечения и реабилитации.

Программа предусматривает создание единой государственной структуры сопровождения, которая будет помогать выжившим в реализации прав, координировать работу различных ведомств и обеспечивать непрерывность реабилитации. Также планируется расширить помощь членам семей, медицинскую и психологическую поддержку, программы экстренной психиатрической помощи, а также разработать специальные меры по профилактике и лечению зависимости от психоактивных веществ.

Кроме того, в программу включены профессиональная реабилитация и помощь в трудоустройстве через министерство труда, Службу занятости и "Битуах Леуми", а также развитие единой цифровой системы для обмена информацией между государственными структурами. Контроль за реализацией решения продолжит осуществлять межведомственная комиссия гендиректоров, а в канцелярии премьер-министра назначен специальный координатор по этой теме.