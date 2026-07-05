TheMarker: спор минфина и минобороны Израиля задерживает выплаты поставщикам

TheMarker пишет, что конфликт между министерством обороны и министерством финансов Израиля вокруг оборонного бюджета негативно отражается на поставщиках и субподрядчиках оборонной промышленности.

По сведениям издания, крупные оборонные компании задерживают платежи десяткам поставщиков из-за неопределенности с финансированием заказов. В результате спор, который формально ведется на уровне макробюджета и распределения военных расходов, превращается в проблему для малого и среднего бизнеса, работающего в цепочках поставок оборонного сектора.

Издание TheMarker отмечает, что такие задержки особенно болезненны для небольших компаний, зависящих от регулярного денежного потока. Для них отсрочка платежей со стороны крупных заказчиков может означать трудности с выплатой зарплат, закупкой материалов и обслуживанием текущих обязательств.