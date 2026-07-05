Первый во Франции пациент с лихорадкой Эбола выздоровел и выписан из больницы

Министр здравоохранения Франции Стефани Рист сообщила, что первый в истории страны пациент с подтвержденным диагнозом лихорадки Эбола полностью выздоровел и выписан из больницы. Согласно France24, заболевшим оказался врач гуманитарной миссии, который прибыл во Францию 23 июня из Демократической Республики Конго. Именно там продолжается масштабная вспышка смертельно опасного вируса. После возвращения обследование подтвердило у медика заражение Эболой.

По словам Стефани Рист, после получения двух отрицательных результатов ПЦР-тестов пациента признали выздоровевшим и разрешили вернуться домой. Во Францию врач прилетел рейсом Air France. Заболевание протекало в легкой форме: помимо головной боли, у него практически не наблюдалось других симптомов. В качестве меры предосторожности пять пассажиров того же рейса были признаны потенциальными контактными лицами и помещены под наблюдение.

Министр подчеркнула, что пациент с самого начала находился под постоянным медицинским контролем, а лечение и наблюдение проводились в строгом соответствии с действующими санитарными протоколами.

Вирус Эбола вызывает тяжелую геморрагическую лихорадку, которая нередко заканчивается летальным исходом. Хотя заболевание не считается высококонтагиозным, текущая вспышка в Демократической Республике Конго продолжает расширяться.