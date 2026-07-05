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Ближний Восток

Похороны аятоллы Хаменеи: без Моджтабы, под крики "Смерть Трампу" и "Смерть Биби"

США
Иран
Израиль
время публикации: 05 июля 2026 г., 10:39 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 10:41
Похороны аятоллы Хаменеи: без Моджтабы, под крики "Смерть Трампу" и "Смерть Биби"
AP Photo/Vahid Salemi

В Тегеране второй день продолжаются церемонии прощания с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, который был ликвидирован в результате израильского-американского удара 28 февраля 2026 года.

В ней приняли участие трое из сыновей рахбара – Мостафа, Масуд и Мейсам Хаменеи. Это стало их первым появлением на публике после гибели отца. Четвертый сын Моджтаба, ставший преемником отца, на церемонии не появился.

Ранее сообщалось, что такова была рекомендация спецслужб, вызванная опасениями, что израильская разведка сможет выследить главу государства. Вместе с тем, Моджтаба чудом уцелел 28 февраля, и никто не знает, каково состояние его здоровья.

Участники манифестации скандируют "Смерть Трампу!" и "Смерть Биби!", а также размахивают красными полотнищами с этими надписями на английском языке. Иранские политики заявляют: народ требует мести за убитого лидера.

Ближний Восток
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