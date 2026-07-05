Законодательный блиц: освобождение от службы в обмен на юридическую реформу

Коалиция продолжает продвигать законопроекты, на утверждении которых настаивают ультраортодоксальные партии. Взамен ШАС и "Яадут а-Тора" готовы поддержать законы, связанные с юридической реформой и реформой СМИ.

На этой неделе комиссия Кнессета по регламенту продолжит обсуждение Основного закона об изучении Торы. Этот законопроект предоставит учащимся йешив "защиту" в БАГАЦе по вопросу о призыве в ЦАХАЛ. Как пишет "Гаарец", законопроект может поспособствовать и возобновлению перевода бюджетных средств йешивам, где учатся уклоняющиеся от военной службы.

На этой неделе состоятся три заседания комиссии, и в коалиции стремятся утвердить закон до роспуска Кнессета, который ожидается 16 июля.

Одновременно продолжится процесс утверждения закона, замораживающего задержание учащихся йешив, уклоняющихся от службы. На эту неделю запланировано голосование по законопроекту в комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. В оппозиции утверждают, что закон продвигается без подробного рассмотрения, что противоречит правилам.

Глава комиссии, депутат Кнессета Боаз Бисмут ("Ликуд"), отклонил просьбу оппозиции перенести голосование, намеченное на 7 июля, на другой день. В оппозиции заявляют, что законопроект, утвержденный подобным образом, неизбежно будет отменен Высшим судом справедливости (БАГАЦем).

Эти законопроекты продвигаются несмотря на возражения многих депутатов коалиции. В качестве ответного шага ШАС и "Яадут а-Тора" готовы поддержать законопроект о разделении функций юридического советника правительства. Вечером 4 июля стало известно, что глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман ("Ционут Датит") намерен продвигать ограниченную редакцию законопроекта, чтобы утвердить его во втором и третьем чтениях еще до роспуска Кнессета. В предложении Ротмана речь будет идти о праве правительства на получение самостоятельного представительства, когда юридический советник отказывается отстаивать позицию правительства в суде. В законопроекте также упоминается право правительства не принимать заключения юридического советника правительства, рассматривая их в качестве рекомендации. Параграфы, касающиеся непосредственно разделения функций юридического советника правительства, на данный момент рассматриваться не будут.

В коалиции также намерены продвигать реформу СМИ, инициированную министром связи Шломо Караи ("Ликуд"), однако шансы на ее утверждение невысоки.

Напомним, что 16 июля Кнессет 25-го созыва завершит свою работу, несмотря на то, что точная дата выборов еще не определена.